Reisechaos : Befindest du dich am Flughafen Zürich im Abfertigungspuff?

Wegen einer technischen Störung kommt es am Freitag zur besten Reisezeit zu Behinderungen. Es ist Geduld gefragt.

Am Flughafen Zürich gebe es am Freitag ein technisches Problem, wie eine Sprecherin des Flughafens Zürich gegenüber 20 Minuten bestätigt. Durch den Ausfall des Flugabfertigungssystems Altea müssen derzeit alle Passagiere am Flughafen Zürich manuell eingecheckt werden.