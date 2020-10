Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, geht Wales am Freitag in einen temporären Lockdown.

Die walisische Regierung hat am Montag einen kurzen, aber äusserst harten Lockdown angekündigt : Am Freitag wird in Wales jeder «dazu verpflichtet sein, zu Hause zu bleiben», so Regierungschef Mark Drakeford. Ausgenommen von der auf 17 Tage begrenzten Ausgangssperre seien nur Mitarbeiter absolut notwendiger Einrichtungen.

Notlösung, um kompletten Lockdown zu verhindern

«Die zweite Welle ist härter und dauert länger»

Eggimann empfiehlt der Politik nun, klar und transparent zu kommunizieren und zuzugeben, «dass sie nach dem Sommer zu optimistisch und nun zu langsam war». Die kommenden Massnahmen sollten auf wissenschaftlichen Argumenten basieren, unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und sozialer Aspekte. Weiter sei es an der Zeit, der Bevölkerung zu danken, dass sie bisher so gut mitgemacht habe. «Weil sie sich während der ersten Welle und dem Lockdown gut an die Massnahmen gehalten hat, fiel dieser so kurz aus. Deshalb – und durch das Stoppen von geplanten OPs – haben auch die Spitalkapazitäten gereicht», so Eggimann.