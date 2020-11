Daniel Jositsch: «Eine globalisierte Wirtschaft braucht auch globalisierte Rechtsstrukturen. Nationales Gärtchendenken ist vorbei.» Dies habe dazu geführt, dass die Finanzbranche schon vor 10 Jahren nicht mehr national reguliert werden konnte. «Die Finanzbranche ist heute global reguliert.» Auch in anderen Bereichen habe man dies früh erkannt, etwa in der Korruptionsbekämpfung. Man habe festgestellt, dass Konzerne international in Korruption verwickelt seien. Deshalb habe man in der Schweiz eine Norm geschaffen, die Auslandsbestechung bestraft. «Sie sehen: Die Wirtschaft exisitert immer noch. Das war damals schon ein Thema, dass diese Regulierung der Wirtschaft schade. Das war dann nicht der Fall.» Solche Bestimmungen schützten Unternehmen, die korrekt arbeiteten. «Wer Nein sagt, nimmt in Kauf, dass Konzerne im Ausland Rechtslücken ausnützen können.» Jositsch kritisiert auch Bundesrätin Keller-Sutter: «Aus dem Bundesratsbüro sieht es dann vielleicht etwas anders aus als vor Ort in Kolumbien.» Jositsch war selbst in Kolumbien tätig. «In einem solchen Land ist es klar, dass es nötig ist, auch in der Schweiz zu klagen.»