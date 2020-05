Gerüchte um Kims Herz-OP

Begann alles mit einem Übersetzungsfehler?

Der südkoreanische Geheimdienst hat soeben klargestellt, dass es keinerlei Hinweise darauf gebe, dass sich der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un einer Herzoperation unterzogen haben könnte. Doch wie waren die Spekulationen überhaupt aufgekommen?

Kim sei dieses Jahr 17-mal öffentlich aufgetreten, normalerweise zeige er sich im ersten Halbjahr über 50-mal. Auf Nachfrage, ob dies mit einem Ausbruch des Coronavirus auch in Nordkorea zu tun haben könnte, antwortete Suh Hoon: «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es einen Ausbruch in Nordkorea gibt.» Dem nordkoreanischen Regime zufolge kommt das Virus bis heute nicht vor im Land.

Südkoreanische Überläufer, amerikanische Regierungsquellen

Ausgangspunkt der Nachricht war das auf Nordkorea spezialisierte, unter anderem durch amerikanische Spenden finanzierte, südkoreanische Webportal «Daily NK». Kim habe sich am 12. April einer Herzoperation unterzogen, so das Portal. Der amerikanische Fernsehsender CNN und später die Nachrichtenagentur Bloomberg beriefen sich auf Quellen in der amerikanischen Regierung und meldeten, Kim befinde sich nach einer Operation in einem lebensbedrohlichen Zustand. Das Weisse Haus sei sich nicht sicher über seinen derzeitigen Gesundheitszustand, hiess es. Demgegenüber wies Südkorea immer wieder darauf hin, dass es für die Spekulationen kaum Anhaltspunkte gebe.