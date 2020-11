Das erste Drittel in Les Vernets ist vorbei und wer gedacht hat, die ZSC Lions seien durch die 10-tägige Quarantäne geschwächt, der sah sich zum Auftakt dieser Partie mächtig getäuscht. Obwohl die Genfer das Spieldiktat zu Beginn an sich rissen, reüssierten die Lions bereits nach vier Minuten. Pettersson hämmerte den Puck im Powerplay ins obere rechte Eck und brachte seine Farben in Führung.