Letztes Rennen vor Olympia – Österreichische Doppelführung – Joana Hählen liegt auf Platz 3

Suter und Flury sorgten in der Abfahrt vom Samstag für einen Schweizer Doppelsieg, doch für den heutigen Super-G fehlt Lara Gut-Behrami, die in der Disziplinenwertung Rang 4 belegt und sich auf die Olympischen Spiele konzentriert. Doch Corinne Suter kam nach einem harzigen Start in die Super-G-Saison immer besser in Fahrt und fuhr zuletzt dreimal in Folge in die Top 6 und in Zauchensee gar auf Rang 2.