Sponsored - Arielle und Crystal zeigen uns ihr Genf

1 – Bowls, Bowls, Bowls

2 – Die kunstvolle Seite Genfs

3 – Das Farbenspiel der Gewässer

Die Jonction ist ein faszinierender Ort mitten in Genf, wo das klare Wasser der Rhone auf das milchig-braune der Arve trifft. Wem nach einer Pause zumute ist, setzt sich an einen Tisch der Buvette « à la pointe » – an sommerlichen Tagen ein beliebter Treffpunkt.

4 – Zu Tisch im Croquant

5 – Die Ikone am Genfersee

Das zu den Swiss Deluxe Hotels gehörende Beau-Rivage Genève ist eine Ikone direkt am Genfersee. Seit 1865 steht es hier und hat schon manch prominente Persönlichkeit beherbergt – Staatspräsidenten, Filmschauspielerinnen oder Modedesigner. Der ehemalige UN-Generalsekretär brachte es einst auf den Punkt: «There are luxury hotels and then there is Beau-Rivage!» («Es gibt Luxushotels und es gibt das Beau-Rivage!»). Und die Geschichte setzt sich fort – der Glamour hat das höchst lebendige Hotel noch längst nicht verlassen. Noch heute geht hier ein und aus, was Rang und Namen hat.