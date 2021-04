In einem offiziellen Statement gaben die Popsängerin und der ehemalige Baseball-Profi am Donnerstag ihre Trennung bekannt.

Anonyme Quellen geben gegenüber TMZ.com preis, der Ring befinde sich noch immer in Jennifers Besitz. Genau genommen ist ein Verlobungsring ja auch ein «Geschenk in Anbetracht der Ehe» – sollte sich ein Paar nicht vor der Hochzeit trennen. Denn: In den meisten US-Staaten ist es Gesetz, dass die Person, die den Antrag gemacht hat, grundsätzlich das Anrecht auf den Ring hat.

Der Ring ist gar nicht bei J.Lo

Die Quellen geben an, dass J.Lo und A-Rod noch gar nicht darüber gesprochen haben, wer den Ring nun behält. Das Ex-Paar habe nämlich massive Mengen an Schmuck ausgetauscht – so seien einige neue Klunker in ihr Schmuckkästchen gewandert, während einige hochkarätige Uhren seine Sammlung ergänzen. Eigentlich könne das millionenschwere Ex-Paar sagen: «Schwamm drüber», aber entschieden sei noch nichts.