Festival ohne Headliner: «Behaltet die 50 Franken» – Fans zeigen sich solidarisch trotz Metallica-Ausfall

Sehr zum Bedauern vieler Metallica-Fans wurde der geplante Auftritt der berühmten Band im Rahmen des «Out in the Green»-Festivals in Frauenfeld abgeblasen. Grund: Ein Mitglied hat sich mit Corona infiziert. Stattdessen werden nun «Five Finger Death Punch» als Headliner auftreten. Auf der Instagram-Seite des Veranstalters äussern viele ihr Bedauern: «Die Enttäuschung ist gross. Wünsche trotzdem ein tolles Festival und hoffe, dass sich das Out in the Green in Frauenfeld als Rock Festival trotz dieses unschönen Starts etablieren kann», schreibt ein noch positiv gestimmter Fan. Andere zeigen sich weniger optimistisch: «Meine Enttäuschung ist grenzenlos und mein Tag ruiniert.»