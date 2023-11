Behandlung für Baby Indi muss ab Donnerstag einstellt werden

Die acht Monate alte Indi Gregory darf doch nicht in ein Spital in Rom verlegt werden. Das entschied ein britisches Gericht am 8. November 2023.

Indi muss im Spital sterben

Die britische Justiz hat aber Einwände. Wie «Corriere della Sera» schreibt, sei mit dem richterlichen Entscheid vom Mittwoch die Möglichkeit ausgeschlossen worden, das kleine Mädchen in das Spital Bambino Gesù in Rom zu verlegen. Dort hätte es eine experimentelle Behandlungen bekommen. Die Ärzte im Queen's Medical Center im englischen Nottingham behaupten, sie könnten nichts mehr für Indi tun.

Die Eltern hatten zudem darum gebeten, dass ihr Kind in ihr Haus in Ilkeston in der Grafschaft Derbyshire zurückkehren dürfe. Laut BBC entschied der Oberste Gerichtshof jedoch, dass Indis Behandlung in einem Hospiz oder im Spital enden sollte.