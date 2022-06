Propaganda im Fokus: Behauptungen wonach, die Ukraine Bücherverbrennungen plant, sind falsch

Propaganda wird verbannt : Behauptungen, wonach die Ukraine Bücherverbrennungen plant, sind falsch

In den sozialen Medien kursiert das Gerücht, in der Ukraine sollen angeblich alle russischsprachigen Bücher verbrannt werden. Doch das stimmt nicht.

Die Ukraine hat seit Beginn des russischen Angriffs zwei Vorhaben zum Umgang mit bestimmten Büchern umgesetzt: Am 5. Mai wurde bekanntgegeben, dass russischsprachige «Propaganda-Literatur» aus den Bibliotheken entfernt werden solle. Am 19. Juni beschloss das Parlament, dass keine Druckwerke aus Russland und Belarus mehr in die Ukraine importiert werden dürfen. (Im Bild: Wernadskyj-Nationalbibliothek der Ukraine, Kiew, 2017)

Behauptung

Bewertung

Fakten

Die Ukraine hat nach dem Beginn des russischen Angriffs auf das Land zwei Vorhaben zum Umgang mit bestimmten Büchern umgesetzt: Am 19. Juni beschloss das Parlament, dass keine Druckwerke aus Russland und Belarus mehr in die Ukraine importiert werden dürfen. Darüber berichtet hatte etwa der ukrainische Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak auf seinem Telegram-Kanal. Bereits am 5. Mai wurde vom Kulturministerium bekanntgegeben, dass russischsprachige «Propaganda-Literatur» aus den Bibliotheken entfernt werden solle. Darunter fallen demnach etwa Texte, die den russischen Krieg gegen die Ukraine leugnen oder die territoriale Integrität des Landes in Frage stellen.