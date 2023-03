Beherbergt das Zürcher Kunsthaus eine wertlose Kopie von Tizian?

Khan, der sich mit der Suche nach Schläfern, also nach Bildern, denen der Name des Künstlers vergessen wurde, beschäftigt, ist ausgewiesener Spezialist für Altmeister. Das Bild, das Khan entdeckte, findet sich zurzeit als Lot 97 auf der Website des kleinen Auktionshauses Van Zadelhoff im niederländischen Hilversum. Das Gemälde misst 33 mal 50 Zentimeter. Es ist fast exakt so gross wie das Bild, das in Zürich hängt. Dieses weist 33 mal 55,9 Zentimeter auf, wie der «Tagesanzeiger» schreibt.