Schwerbehinderte Kinder ans Bett gefesselt – «es ist der Horror!»

Das Tiktok-Video hat Entsetzen unter Usern und Userinnen aus aller Welt hervorgerufen. «Es ist schmerzhaft, so etwas zu sehen!», schreibt eine Nutzerin. «Ich verstehe nicht, warum manche Kinder an das Bett gefesselt sind? Und sie schlafen immer noch auf Stahllatten – Horror!». Eine andere schreibt: «Wie kann das 2023 passieren? Wo sind wir hier?»

Wir sind in Vietnam, wie die 20-Minuten-Recherche zeigte. Ein Bildervergleich ergab, dass es sich um das Heim Thien Duyen im Bezirk Cu Chi in Ho-Chi-Minh-Stadt handelt. Die Stadt in Süd-Vietnam hiess früher Saigon und spielte eine zentrale Rolle im Vietnamkrieg. Die Kinder aus dem Heim sind davon noch heute tragische Zeugen. Denn die meisten von ihnen sind von den Spätfolgen von Agent Orange betroffen.

«Kopf wie ein Hund, Hörner wie ein Wasserbüffel»

So kommen auch drei Generationen nach dem Einsatz viele Neugeborene in Vietnam mit schweren Fehlbildungen oder Erkrankungen zur Welt (siehe Box). Denn TCDD schädigt das Erbgut über Generationen und auch das ungeborene Kind im Mutterleib.

Eine Million Dong monatlich, rund 40 Franken

Wer überlebt, benötigt intensive Pflege. Insgesamt sind heute etwa 300’000 Kinder in Vietnam betroffen. Womit wir beim zweiten Problem wären: Menschen mit Behinderung werden in Vietnam als Belastung gesehen. Hilfe vom Staat gibt es kaum: Eine Million Dong monatlich, umgerechnet rund 40 Franken, reichen für Verpflegung und Betreuung nicht aus.

Staatliche Überprüfung geplant

Immerhin: «Das vietnamesische Ministerium für Arbeit, Menschen mit Behinderungen und Soziales plant, solche privaten Betreuungszentren in Kürze zu überprüfen», schreibt «Handicap International» auf Anfrage. Die NGO beteiligt sich in Vietnam an Massnahmen zur physischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen in medizinischen Einrichtungen.