Gerwyn Price: Hat Darts-Star Behinderte beleidigt?

Entschuldigung via Verband

Die Empörungswelle schlug so hohe Wellen, dass sich sogar der englische Pay-TV-Sender Sky genötigt sah, sich während der Übertragung für die Aktion des 37-Jährigen zu entschuldigen. Auch der Darts-Dachverband, die PDC, reagierte einen Tag später mit einem Statement und erklärte: «Gegenüber uns hat Price betont, dass es sich in der Situation um eine spontane Geste gehandelt habe und er damit nicht beabsichtigte, Anstoss zu erregen. Er ärgert sich darüber, dass jemand das anders sehen könnte und möchte sich aufrichtig für das von ihm verursachte Leid entschuldigen.»

Price selber meldete sich bislang noch nicht öffentlich zu Wort. Der Vorfall im Achtelfinal der aktuellen WM ist aber nicht das erste Mal, dass der Weltmeister von 2021 negativ in Erscheinung getreten ist. Immer wieder eckt der «Iceman» mit seinem Verhalten an und erarbeitete sich so die zweifelhafte Ehre in der Darts-Szene als «meistgehasster Spieler der Tour» oder als «Darts-Rüpel» benannt zu werden.