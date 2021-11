Flugverkehr lahmgelegt : Behörden auf La Palma verhängen Ausgangssperre für 3000 Personen

Auch Monate nach dem Ausbruch eines Vulkans fliessen weiterhin grosse Lavaströme ins Meer. Die Regierung empfiehlt der Bevölkerung, sich mit Masken zu schützen.

Seit mehr als zwei Monaten sind die Bewohner und Bewohnerinnen der Kanareninsel La Palma dem unberechenbaren Vulkan in der Cumbre Vieja weitgehend ausgeliefert.

Denn wenn die heissen Lavaströme mit dem Meerwasser in Kontakt kommen, können giftige Gase entstehen.

Auf der spanischen Kanareninsel La Palma haben die Behörden wegen des seit Wochen anhaltenden Ausbruchs des Vulkans Cumbre Vieja eine Ausgangssperre für rund 3000 Menschen angeordnet. Grund sei die mögliche Freisetzung gesundheitsschädlicher Gase beim Kontakt von ausströmender Lava mit Meerwasser, teilten die Rettungsdienste der Insel am Montag im Onlinedienst Twitter mit.

Betroffen von der Ausgangssperre sind Bewohner und Bewohnerinnen von Städten und Küstendörfern in der Nähe der Stelle, an der die Lava aus dem Cumbre Vieja zuletzt auf das Meer traf. Auf von der spanischen militärischen Notfalleinheit (UME) veröffentlichten Bildern war eine riesige weisse Gaswolke zu sehen, die beim Einströmen der Lava in den Atlantik entsteht.