Sicherheit am Abstimmungssonntag – Behörden bereiten sich auf Ausschreitungen vor

Reto Nause: «Wir haben Sorgen»

Kurzfristige Anpassungen sind möglich

Grossstädte müssen wachsam sein

Dirk Baier, Professor am Institut für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), hält es für denkbar, dass es am Sonntagabend in Bern und in anderen grossen Städten zu unbewilligten Demonstrationen kommen wird, in Bern allenfalls auch mit Fokus auf das Bundeshaus. «Es würde mich wundern, wenn die Polizei nicht längst Situationsanalysen gemacht und sich mit einem besonderen Sicherheitsdispositiv auf den Abstimmungssonntag vorbereitet hätte.» Aus taktischen Gründen liessen sich die Sicherheitsbehörden jedoch nicht in die Karten blicken, sagt Baier.



Mit schweren Ausschreitungen rechnet Baier jedoch nicht. Aus folgenden Gründen: Das Ergebnis sei angesichts der Umfragen erwartbar, die Gegnerinnen und Gegner könnten sich auf eine Niederlage vorbereiten. «Eine aggressive Stimmung entsteht oft auch aus dem Überraschungseffekt.» Ein weiterer Grund sei, dass Abstimmungsresultate in der Schweiz traditionell hochgehalten und grundsätzlich nicht angezweifelt würden.



Schwere Ausschreitungen wie in den Niederlanden seien in der Schweiz nicht denkbar, so Baier. Die Gruppe der Corona-Hooligans sei hier kleiner und weniger gewaltbereit. Dennoch müsse man sich auf den Abstimmungssonntag vorbereiten. «Wenn etwas passiert, dann in den Grossstädten.»