Andrei Klishas : Behörden beschlagnahmen im Tessin Villa von Putin-Freund



Eine Villa im Tessin wurde gesperrt. Die Immobilie in Brione sopra Minusio gehört einem russischen Politiker, der Präsident Putin nahesteht und eine militärische Intervention in der Ukraine unterstützt.

imago/Russian Look

Die Immobilie in Brione sopra Minusio gehört dem russischen Politiker Andrei Klishas.

Der Politiker kann nicht mehr in die Schweiz einreisen.

Der russische Politiker Andrei Klishas besitzt im Kanton Tessin an einer ruhigen Strasse in Brione sopra Minusio eine Villa mit Blick auf den Lago Maggiore. 2008 soll er die Villa gekauft haben.

Am 4. März letzten Jahres wurde das Haus von den kantonalen Behörden beschlagnahmt. Das Grundstück gehört Andrei Klishas, einem russischen Politiker, der Präsident Wladimir Putin nahe steht. Sein Name steht auf der Liste der Personen, die gegen die Schweiz Sanktionen verhängt hat, nachdem die Europäische Union nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine einen entsprechenden Beschluss gefasst hatte. Dies berichtet RSI, das Radio und Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz.