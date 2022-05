Balkon-Drama in Montreux (VD): Behörden bestätigen Suizid-These – Sohn (15) ausser Lebensgefahr

Ende März starben in Montreux vier Mitglieder einer Familie nach Stürzen aus mehreren Metern Höhe.

Im März war es in der westschweizer Stadt Montreux zum tragischen Tod mehrerer Mitglieder einer Familie gekommen. Ein 40-jähriger Mann, dessen Ehefrau (41), die gemeinsamen Tochter (8) und die Zwillingsschwester der Frau waren tot auf der Strasse vor einem Wohnhochhaus im Stadtzentrum aufgefunden worden.

Der 15-jährige Sohn war schwerverletzt neben seinen Verwandten aufgefunden worden. Beim Sturz hatte er sich mehrere Knochenbrüche zugezogen. Noch immer liegt er in einem Spital, befindet sich aber ausser Lebensgefahr, wie die Waadtländer Behörden in einer Mitteilung am Mittwoch schreiben.