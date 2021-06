USA verweisen auf Sanktionsgesetz : US-Behörden blockieren Websites pro-iranischer Medien

Mit einem Verweis auf die US-Sanktionsgesetze haben die Behörden mehrere iranische Staatsmedien und Teheran nahestehende Medien gesperrt.

Die US-Behörden haben die Websites mehrerer iranischer Staatsmedien und Teheran nahestehender Medien blockiert. In entsprechenden Mitteilungen auf den Seiten wurde am Dienstag auf US-Sanktionsgesetze verwiesen. In den Erklärungen waren die Siegel der US-Bundespolizeibehörde FBI und des US-Handelsministeriums abgebildet. Im Iran waren unter anderem der arabischsprachige Nachrichtensender Al-Alam sowie der englischsprachige Sender Press TV betroffen.