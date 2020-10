1 / 7 Im Mai 2020 musste die Zuger Polizei Menschenansammlungen auflösen und mit Lautsprecherdurchsagen auf die Regeln hinweisen. Zuger Polizei Auf Social Media ärgerte sich die Polizei damals über das Verhalten vieler Menschen: «So geht es nicht!», twittere sie. Facebook/ Zuger Polizei Die Polizei appellierte, doch die Regeln einzuhalten. Facebook/ Zuger Polizei

Darum gehts Der Zuger Regierungsrat hat aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen beschlossen, eine Maskentragepflicht in Verkaufslokalen und Einkaufszentren sowie für Mitarbeitende von Restaurationsbetrieben anzuordnen.

Diese Regelung tritt per Samstag, 10. Oktober, in Kraft.

Die Maskenpflicht gilt vorerst bis zum 30. November 2020.

Seit Ende Juni steigt die Zahl der täglichen Corona-Infektionen schweizweit an. Und auch im Kanton Zug ist ein Anstieg der täglichen Ansteckungen zu verzeichnen, teilte der Regierungsrat am Mittwoch mit: «Nach einer Beruhigung ist es am letzten Wochenende zu einem starken Anstieg der Zahlen gekommen. Damit kommt der Kanton Zug in die Nähe der Grenzwerte, die für Risikoländer gelten und eine Einschränkung der Reisefreiheit zur Folge haben könnten.»

Dagegen wurde nun eine Massnahme ergriffen, die auch schon die Kantone Basel Stadt, Zürich, Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg, Solothurn und Waadt haben: eine Maskenpflicht in den Läden. «Die steigenden Fallzahlen sind beunruhigend, weshalb jetzt rechtzeitig diese weitere Bekämpfungsmassnahme getroffen werden muss», sagt Gesundheitsdirektor Martin Pfister. In knapp der Hälfte aller kürzlichen Neuansteckungen konnte der Ansteckungsort im Gespräch mit den Infizierten nicht ausfindig gemacht werden. Diese Ausweitung der Maskenpflicht habe das Ziel, diese nicht nachverfolgbaren Ansteckungen zu vermindern.

Maskenpflicht gilt in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Läden

Die Maskenpflicht gilt neu für Personen, die sich in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Verkaufslokalen und Einkaufszentren befinden. «Es handelt sich hierbei um einen vergleichsweise kleinen Eingriff in die persönliche Freiheit jedes Einzelnen», so Pfister. «Wenn wir keine Massnahmen gegen den Anstieg der Infektionen treffen, drohen deutlich schwerwiegendere Massnahmen, die wir aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen verhindern müssen.»

«Von infizierten Servicemitarbeitern geht höhere Gefahr aus»

Auch in der Gastronomie verordnete der Regierungsrat neue Massnahmen: Dort müssen neu auch Mitarbeitende von Restaurationsbetrieben im Gästebereich stets eine Maske tragen. Denn: «In Restaurants, Bars, Clubs, aber auch in Diskotheken und Tanzlokalen steht das Personal in häufigem, direkten Kontakt mit den Gästen. Dabei ist die Einhaltung des Mindestabstands nicht immer möglich. Da insbesondere Mitarbeitende im Service Kontakt zu einer Vielzahl von Personen haben, sind diese stärker gefährdet, sich mit dem Coronavirus zu infizieren», so die Regierung. Dies sei besonders gefährlich: «Von einem infizierten Servicemitarbeiter geht aus demselben Grund auch eine höhere Gefahr einer Verbreitung des Virus unter den Gästen aus.» Der Gästebereich umfasst gemäss Kanton auch Aussenbereiche wie Terrasse, Innenhof oder Balkone. Nur wo eine geeignete Abschrankung bestehe, könne auf das Tragen einer Maske verzichtet werden; der Regierungsrat nennt als Beispiel die Plexiglasscheibe an der Kasse.

Bereits bisher gilt die Maskenpflicht bereits bei Dienstleistungen, bei denen es zu Körperkontakt kommt oder der Mindestabstand fortgesetzt nicht eingehalten werden kann. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder vor ihrem 12. Geburtstag sowie Personen, die aus besonderen Gründen, insbesondere medizinischen, keine Masken tragen können.

Warnung vor «schärferen Massnahmen»

Neben der erweiterten Maskenpflicht mahnt der Kanton auch, die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln «als wichtigste Massnahme zur Bekämpfung des Virus und unbedingt einzuhalten. «Sonst drohen schärfere Massnahmen», schreibt die Regierung. «Wir wollen Eingriffe, wie sie im Frühjahr nötig waren, aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen unbedingt verhindern», betont Pfister nochmals – und genau darum müssten jetzt die Regeln befolgt werden.