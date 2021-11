Auf unbestimmte Zeit – Behörden entziehen Walliserkanne-Betreibern das Wirtepatent

Die Walliser Kantonspolizei bestätigt auf Anfrage, dass die Betonblöcke am frühen Mittwochmorgen weggeräumt wurden.

Ein Fahrzeug der Behörden transportiert am Mittwochmorgen die Blöcke vor der Walliserkanne ab.

Die Walliserkanne-Betreiber kommen auf freien Fuss, nachdem sie am Sonntag verhaftet worden waren.

Erneute Wendung im Fall Walliserkanne. Nachdem das Walliser Zwangsmassnahmengericht am Donnerstag Untersuchungshaft abgelehnt hatte , kamen die Restaurantbetreiber wieder frei. Nun berichtet der «Blick» , dass die Gemeinde Zermatt den Beizern das Wirtepatent entzogen hat – auf unbestimmte Zeit, wie Frédéric Favre, Vorsteher des Walliser Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport der Zeitung sagte.

Am Sonntag waren einer der Wirte der Walliserkanne in Zermatt und seine Eltern verhaftet worden. Sie hatten sich der Zertifikatspflicht in ihrem Restaurant widersetzt. Die Betreiber der Walliserkanne haben sich geweigert, einer behördlichen Schliessung des Restaurants Folge zu leisten. Es wurde auch mehrmals ein amtliches Siegel gebrochen.