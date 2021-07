Graubünden - Behörden erhöhen Jagddruck – es sollen mehr Tiere geschossen werden

1 / 8 Im Kanton Graubünden sollen in der diesjährigen Jagdsaison mehr Schalenwildtiere geschossen werden. Tamedia/Nicola Pitaro Dabei handelt es sich um Rehe, Hirsche, Wildschweine, Gämse und Steinböcke. Pixabay.com/diego_torres Hannes Jenny, stellvertretender Vorsteher Amt für Jagd und Fischerei Graubünden, sagt: «Wir wollen die Jagd für die Jägerinnen und Jäger attraktiver machen.» Pixabay.com/Beckervideos

Darum gehts Im Kanton Graubünden sollen die Jägerinnen und Jäger in dieser Saison mehr Tiere schiessen.

Die Behörden haben die Jagdbetriebsvorschriften entsprechend angepasst.

Nötig ist die Anpassung, da gewisse Wildtiere Schäden verursachen.

Andere Massnahmen als die Reduzierung der Bestände nützten nur ergänzend.

Die Bündner Behörden beschliessen Anpassungen der Jagdbetriebsvorschriften 2021. Konkret heisst dies: Die Jägerinnen und Jäger sollen in dieser Saison mehr Schalenwildtiere schiessen. Dabei handelt es sich um Rehe, Hirsche, Wildschweine, Gämse und Steinböcke. Wenn die Ziele in der Jagd ab September bis Dezember nicht erreicht werden, greift die Wildhut ein.

Hannes Jenny, stellvertretender Vorsteher Amt für Jagd und Fischerei Graubünden, sagt: «Wir wollen die Jagd für die Jägerinnen und Jäger attraktiver machen.» So werden etwa bei der Wildschweinjagd Entschädigungen bezahlt, wenn der Jäger, respektive die Jägerin, das Tier aufgrund von angeordneten Radioaktivitätsmessungen, nicht verwerten kann. Zudem werden gewisse Gebühren gestrichen. Besonders in der unteren Mescolcina, an der Grenze zum Tessin, sorgen die Wildschweinbestände für Probleme. Jenny erklärt: «Die Tiere sorgen für grössere Schäden. Sie durchwühlen Wiesen förmlich und verunmöglichen lokal eine landwirtschaftliche Nutzung.» Das Amt wolle die Bestände der Wildschweine stabilisieren und wenn nötig mehr Tiere schiessen. Ein weiterer Anstieg soll verhindert werden.

Wildtiere schaden Verjüngung des Waldes

Allgemein soll der Jagddruck im Bündnerland vor allem in den unteren Lagen verstärkt werden. «Dort betrifft es Rehe und Hirsche, die den Wäldern teils stark zusetzen», so Jenny. Die Wildtiere schaden der Verjüngung des Waldes. Das Amt könne nicht zuschauen und erhöhe deswegen die Anzahl der Tiere, die geschossen werden dürfen.

Bezogen auf den Hirsch heisst es, dass auf dem gesamten Kantonsgebiet insgesamt 5565 Hirsche zu erlegen sind. Die Regulation erfolgt mit zielorientierter Gewichtung für jede der einzelnen 21 Regionen, insbesondere über den Abschuss der weiblichen Tiere. Der Plan sei erfüllt, wenn mindestens 3177 weibliche Tiere erlegt worden sind, was über 20 mehr im Vergleich zum Vorjahr sind. Zudem ist in gewissen Waldregionen auch der Reh- und Gamsbestand verstärkt zu bejagen.

Planung Niederjagd Dank des intensiven Monitorings ist belegt, dass die Bestände des Niederwilds, insbesondere des Feldhasen und des Birkwilds, in Graubünden gesund sind und die Arten nach wie vor sehr gut gedeihen. Die Jagdbetriebsvorschriften haben sich laut dem kantonalen Amt für Jagd und Fischerei bewährt und werden entsprechend weitergeführt. Die Jägerinnen und Jäger sind sich ihrer Verantwortung bei der Ausübung dieser Jagd bewusst und setzen sich unter Berücksichtigung aller Massnahmen aktiv für diese Arten ein.

Präsenz von Luchs und Wolf hilft

Was dem Amt für Jagd und Fischerei bei den Hirschen aufgefallen ist: Im letzten Winter war überdurchschnittlich hoher Fallwildabgang zu verzeichnen. In der Surselva ist feststellbar, dass der Rehbestand aufgrund der schneereichen Winter und der Präsenz von Luchs und Wolf sehr stark abgenommen hat. Dasselbe gelte in diesem Gebiet für das Gamswild. Für das Stein- und Gamswild geben erst die noch laufenden Sommerzählungen beziehungsweise Herbstzählungen einen zuverlässigen Aufschluss über die Bestandshöhe. Einfluss haben könnte bei den Gämsen auch eine Krankheit, aufgrund dessen letztes Jahr Tiere geschossen werden mussten.

Trotzdem braucht es die Anpassung der Jagdbetriebsvorschriften. Laut des zuständigen Amts sind die Probleme durch die Schalenwildtiere insbesondere in den Gebieten Prättigau/Herrschaft, Churer Rheintal, Schanfigg, Domleschg/Heinzenberg sowie teilweise auch in der Mesolcina/Calancatal und in Mittelbünden immer noch sehr gross. Andere Massnahmen wie Wildschutzzäune und Einzelbaumschütze könnten nur ergänzend wirken, deshalb sie es nötig die Wildbestände gezielt zu reduzieren.