2 Frauen erfrieren - Behörden eröffnen Untersuchung nach tödlichem Drama in Walliser Alpen

Die Verstorbenen werden in ihrer Heimat am Mittwoch beigesetzt. Die italienische Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Am Samstag wurden Paola Viscardi (28) und Martina Sviluppo Bionda (29) mit ihrem Begleiter Valerio Zolla (27) am Monte Rosa von einem Sturm überrascht.

Die Staatsanwaltschaft soll klären, wie es zur Tragödie kommen konnte: Am Samstag kamen d ie zwei Italienerinnen Paola Viscardi (28) und Martina Sviluppo Bionda (29) auf einer Tour am Monte Rosa ums Leben – sie wurden von einem Sturm überrascht und sind erfroren . Ihr Begleiter V a lerio Zolla überlebte.

Zolla alarmierte bereits um 14.30 Uhr die Rettungskräfte per Telefon. Fünf Stunden später meldete er sich erneut über den Notruf. Die Retter trafen jedoch erst um 19.30 Uhr ein – zu spät für die zwei Frauen: Sie lagen sich bewusstlos und in kritischem Zustand in den Armen, schreibt das Newsportal Ossola24.it. Die Suche nach Handyempfang habe ihrem Begleiter Zolla das Leben gerettet: Er sei dadurch in Bewegung geblieben und habe nur Erfrierungen an den Händen erlitten.

Schwierige Rettung mit spärlichen Infos

Die Rettung gestaltete sich aufgrund der Wetterbedingungen umständlich, ein Helikopter konnte nicht landen, der Rettungstrupp musste zu Fuss ausrücken. Zudem seien die Ortsangaben sehr spärlich gewesen, die Ortung des Handys schwierig. Die drei Berggänger wurden lange an einem anderen Standort vermutet – erst als die Retter dort ankamen, stellte sich dies als Missverständnis heraus. Ein Problem sei gewesen, dass der Notruf nicht direkt zur Bergrettung durchgestellt, sondern via mehrerer Notrufstellen weitergeleitet worden sei, schreiben italienische Medien. Um die Umstände zu klären, hat die italienische Staatsanwaltschaft nun eine Untersuchung eröffnet. Es handle sich dabei um eine Ermittlung ohne Verdächtige oder Straftat.

Die Angehörigen und Freunde der zwei jungen Frauen aus dem Piemont nehmen am Mittwoch Abschied. In der Wallfahrtskirche Sant'Antonio in Bannio Anzino wird am Vormittag die Beerdigung von Martina Sviluppo stattfinden, wenige Stunden später in der Kirche San Martino in Masera die Beisetzung von Paola Viscardi.