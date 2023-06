Griechenland: Behörden gehen nach Bootsunglück von über 500 Toten aus

Frauen und Kinder befanden sich beim Untergang wohl im Schiffsrumpf und hatten keine Chance, an die Oberfläche zu gelangen. So kamen geschätzte 100 Kinder ums Leben.

Das Boot sank an der tiefsten Stelle des Mittelmeers. Insgesamt könnten bei dem Unglück mehr als 500 Migranten ums Leben gekommen sein, nur 104 überlebten.

Bisher wurden 78 Leichen geborgen, doch es werden zahlreiche weitere Opfer befürchtet – nach Angaben von Überlebenden waren bis zu 750 Menschen an Bord.

Im Mittelmeer ist ein Fischkutter mit Hunderten Flüchtenden an Bord gesunken.

Nach dem Untergang eines Flüchtlingsbootes südwestlich von Griechenland gibt es keine Hoffnung mehr, Überlebende retten zu können. Insgesamt könnten bei dem Unglück mehr als 500 Migranten ums Leben gekommen sein, nur 104 überlebten, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Lediglich 79 Opfer konnte die Küstenwache bislang bergen . Trotzdem wurden die Rettungsarbeiten gemeinsam mit Kriegsmarine und Luftwaffe fortgesetzt, wie das Staatsfernsehen zeigte.

Tiefste Stelle des Mittelmeers

Das Boot sank an der tiefsten Stelle des Mittelmeers, weshalb es unwahrscheinlich ist, dass das Wrack geborgen wird. Unter den 79 bestätigten Toten befindet sich angeblich nur eine Frau, während Berichten zufolge unter den 104 Geretteten ausschliesslich Männer sind. Frauen und Kinder hielten sich nach Aussagen der Überlebenden grösstenteils unter Deck auf und hatten keine Chance, sich beim schnellen Sinken des Bootes an die Oberfläche zu retten.

Zeugenaussagen zufolge befanden sich bei der Tragödie, die sich in den internationalen Gewässern 47 Seemeilen südwestlich von Pylos auf dem Peloponnes ereignete, etwa 100 Kinder im Schiffsrumpf. Die Zeugen vermuten, dass alle diese Kinder bei dem Unglück ums Leben gekommen sind.

Überlebende in Lagerhalle untergebracht

Etwa 30 der Überlebenden befinden sich im Spital von Kalamata. Sie leiden «vor allem an Lungenentzündung, Dehydrierung und Unterkühlung», sagte der Leiter der zuständigen Abteilung einem Radiosender. Die anderen Überlebenden wurden vorübergehend in einer Lagerhalle im Hafen von Kalamata untergebracht.

Nur 104 Menschen konnten am 14. Juni 2023 gerettet werden, es gibt kaum noch Hoffnung auf weitere Überlebende.

Die griechische Küstenwache veröffentlichte Bilder des völlig überfüllten Bootes, nur Stunden bevor es sank. Die Bilder zeigten, dass sich allein an Deck des verrosteten Bootes bis zu 200 Menschen drängten. Es waren auch ein weiteres Zwischendeck und der Rumpf zu erkennen. Die griechische Staatspräsidentin Ekaterini Sakellaropoulou, die nach Kalamata gereist war, um an den Rettungsarbeiten teilzunehmen, sagte: «Wir werden wohl nie erfahren, wie viele Menschen wirklich an Bord waren», wie der «Focus» berichtet.