Wie sich nun zeigt, stellte dies aber nur den Anfang einer noch viel grösseren Untersuchung dar, die den Codenamen «Operation Disruptor» erhielt und in Zusammenarbeit zwischen Europol und dem Department of Justice der USA entstanden ist. Was bisher nicht öffentlich bekannt war: Der deutschen Polizei war es 2019 gelungen, bei der Zerschlagung des Wall Street Market auch den Backend-Server sicherzustellen. Darauf zu finden waren wichtige Beweise, die die Existenz eines noch viel grösseren Drogennetzwerks dokumentieren, wie Wired.com beschreibt.

Morphin-Pillen in Maracas versteckt

«Diese Informationen halfen uns dabei, weitere Dealer zu identifizieren, die heute festgenommen werden konnten», teilte ein Polizeisprecher von Europol am Dienstag während einer Pressekonferenz mit. Um dies möglich zu machen, habe man zuerst einmal alle Informationen gesammelt und dann sogenannte «Geheimdienstpakete» in die betroffenen Länder geschickt. «Dabei handelt es sich hauptsächlich um Informationen oder Dokumente, die aufzeigen, dass eine bestimmte Person in diesem Land in illegale Aktivitäten verwickelt ist und dass vielleicht eine Untersuchung eingeleitet werden sollte», so der Sprecher.

Über 99 Prozent der Daten im Internet sind nicht über Suchmaschinen auffindbar. Man spricht vom Deep Web. Darin versteckt sich auch das Darknet. Das sind Netzwerke, die bewusst unsichtbar sein wollen. Um darauf zuzugreifen, benötigt man spezielle Software wie den Tor-Browser. Der Datenverkehr verläuft dabei verschlüsselt und über unzählige, zufällig ausgewählte private Rechner. Überwacher können so nur schwer Informationen über die Kommunikation sammeln. Die Arbeit an der Tor-Software begann 2002 an der Universität Cambridge. In der Anfangszeit wurde Tor von US-amerikanischen Behörden wie Darpa unterstützt. Seit 2006 kümmert sich die Non-Profit-Organisation The Tor Project um die Aufrechterhaltung von Tor. Finanziert wird das Projekt von der US-Regierung und privaten Spenden.

Konkret wurden laut der BBC in den USA 119 Personen verhaftet. In Kanada waren es zwei Personen, in Deutschland 42, in Holland acht, in Grossbritannien vier, in Österreich drei und in Schweden eine Person. Über die Identität der meisten Festgenommenen ist nichts bekannt, allerdings soll sich darunter eine Gruppe von Dealern aus Ohio befinden, die unter dem Namen Pill Cosby bekannt war. Sie sollen Millionen von Fentanyl-Pillen verschickt haben. In Washington D.C. wurde ein Händler festgenommen, der Tausende von Oxycodon-, Xanax- und Morphin-Pillen verkaufte. Zum Versand versteckte er diese in Souvenir-Maracas.