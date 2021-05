Festnahme in Belarus - Staatsfernsehen zeigt «Geständnis» von Blogger Roman Protassewitsch

Erzwungene Landung in Belarus : Staatsfernsehen zeigt «Geständnis» von Blogger Roman Protassewitsch

Die EU und Menschenrechtler fordern die sofortige Freilassung des Bloggers Roman Protassewitsch. Lange haben die Behörden zu der Festnahme geschwiegen – und sich nun zu Wort gemeldet.

Einen Tag nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk haben die belarussischen Behörden die Festnahme des Bloggers Roman Protassewitsch bestätigt. Er sei in Untersuchungshaft genommen worden, teilte das Innenministerium am Montagabend im Nachrichtenkanal Telegram mit. Der 26-Jährige war am Sonntag am Minsker Flughafen in Haft genommen worden. Zugleich wies das Innenministerium Berichte in sozialen Netzwerken zurück, wonach der Journalist im Krankenhaus liege. Am Abend veröffentlichte das Staatsfernsehen ein «Geständnis» des Bloggers, wie das regierungskritische Portal tut.by schreibt. Roman Protassewitsch sagt darin, er werde «korrekt» und «den Gesetzen entsprechend» behandelt.