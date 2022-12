Iran : Behörden nehmen Filmstar Taraneh Alidoosti fest

Die international bekannte Schauspielerin Taraneh Alidoosti wurde am 17. Dezember 2022 im Iran in Gewahrsam genommen.

Mehrere Promis in Haft

Hauptrolle in Oscar-prämiertem Film

Alidoosti hat in mehreren Filmen des renommierten iranischen Regisseurs Asghar Farhadi mitgespielt – darunter in «The Salesman», der 2017 mit dem Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film ausgezeichnet wurde. Auch spielt sie in Saeed Roustayis beim diesjährigen Filmfestival in Cannes gezeigten Werk «Leila und ihre Brüder» die Titelrolle.