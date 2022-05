Solothurner Wasseramt: Behörden nehmen nach Brandserie Tatverdächtigen (33) fest 

Ein zweiter Brand, an einem Wohnhaus, wird rechtzeitig bemerkt.

Seit Anfang April war es im Bezirk Wasseramt im Kanton Solothurn zu zahlreichen Bränden gekommen, bei welchen die Polizei von Brandstiftung ausging. «Intensive Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft» hätten nun zur Festnahme des Tatverdächtigen geführt, schreibt die Kantonspolizei Solothurn am Freitagnachmittag in einer Mitteilung. Die genauen Umstände der Brandstiftungen und ein allfälliges Motiv seien zurzeit noch Gegenstand der weiteren Abklärungen.

In der Region dürften die Menschen nach der Festnahme aufatmen. Viele befürchteten, ihre Häuser, Ställe oder Schöpfe würden als nächstes dran sein. Gegenüber 20 Minuten erklärte auch der erfahrene Gerichtspsychiater Frank Urbaniok in einem Interview vor zwei Wochen, dass der Brandstifter wohl so lange weitermachen würde, bis er oder sie gefasst würde. «Wiederholungstaten nach einem bestimmten Muster sprechen tendenziell eher dafür, dass es erst einmal weitergeht.»