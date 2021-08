Ex-Miss Berenice Quezada : Behörden nehmen Nicaraguas Vize-Kandidatin fest

Berenice Quezada will Vizepräsidentin von Nicaragua werden. Die Behörden werfen der ehemaligen Schönheitskönigin nun Aufruhr zum Terrorismus vor und haben sie festgenommen.

In Nicaragua ist eine Vertreterin der Opposition verhaftet und von der bevorstehenden Präsidentenwahl ausgeschlossen worden. Beamte des Justizministeriums und der Staatsanwaltschaft seien am Dienstagabend in Begleitung der Polizei zur Wohnung von Berenice Quezada gegangen und hätten erklärt, dass diese unter Hausarrest stünde, teilte das Parteienbündnis Alianza CxL (Allianz Bürger für die Freiheit) in der Nacht zum Mittwoch mit.