Die Corona-Pandemie hat in der Schweiz für den grössten wirtschaftlichen Einschnitt seit dem 2. Weltkrieg gesorgt. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) geht davon aus, dass bald deutlich mehr Menschen auf Hilfe angewiesen sein werden. 2019 bezogen in der Schweiz 271’400 Personen Sozialhilfe. Der Verband hat am Donnerstag seine Prognosen aktualisiert – im pessimistischen Fall rechnet er mit über 75’000 neuen Sozialhilfebezügern.

Referenzszenario: 57’800 zusätzliche Sozialhilfebezüger

Das mittlere Referenzszenario rechnet mit einem Anstieg der Sozialhilfequote von 3,2 Prozent auf 3,8 Prozent. Die Zahl der auf Sozialhilfe angewiesenen Personen würde sich um 21 Prozent erhöhen, was 57’000 Personen entspricht. Bei Gemeinden und Kantonen fielen Mehrkosten von 821 Millionen Franken an.

Pessimistisches Szenario: 75’900 zusätzliche Sozialhilfebezüger

Optimistisches Szenario: 32’900 zusätzliche Sozialhilfebezüger

Zahl der Sozialhilfe-Fälle steigt bereits

In einigen Kantonen steigt die Sozialhilfequote bereits deutlich stark an: Im Kanton Genf, der im Herbst die Läden schloss, belief sich die Zunahme im November 2020 auf 8,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnittsmonat 2019. Auch in der Stadt Luzern stieg die Zahl der Sozialhilfeempfänger deutlich an (plus 8 Prozent). Grund dafür: Genf und vor allem Luzern sind beide stark abhängig von den ausländischen Touristen – diese blieben dieses Jahr weitgehend aus.