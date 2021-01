Bis jetzt wurden im Kanton St. Gallen 5200 Personen geimpft: 2500 durch mobile Teams, 2000 in den Spitälern und 700 in den Schwerpunktpraxen. Nächste Woche starten die Impfungen in den Hausarztpraxen. Damit ist der Kanton St.Gallen der erste Kanton, in dem sich Hochbetagte und Risikopatienten wohnortnah impfen lassen können, teilt die Regierung mit. Bis Ende Januar werden alle verfügbaren Impfdosen verimpft sein.