Brunnen SZ: Behörden setzen nach tragischem Unfall Tempolimit auf 60 km/h runter 

Die Polizei suchte am Sonntag den See ab.

Auf der Axenstrasse hat ein Fahrzeug ein Geländer durchbrochen und ist in den See gestürzt. «Als Sofortmassnahme wird im Bereich des Unfalls eine temporäre Temporeduktion auf 60 km/h signalisiert. Damit wird die Sicherheit gewährleistet, bis die Reparaturarbeiten erledigt sind», sagt Samuel Hool, Sprecher beim Bundesamt für Strassen Astra, auf Anfrage.

Das zerstörte Geländer am Wolfsprung sei übergangsweise durch ein Steinschlagschutznetz ersetzt worden. «Die Axenstrasse und der Weg der Schweiz unterhalb waren gesperrt, sind es jetzt nicht mehr. Die Instandsetzung des Geländers am Unfallort wird geplant», sagt Hool weiter.

Bei der Absturzstelle liegt ein Zürcher Kennzeichen

Das Auto bleibt weiterhin verschollen. Die Suchaktion wurde am Sonntagabend unterbrochen und wird voraussichtlich am Dienstag fortgesetzt. Wie es in einer Mitteilung am Montag heisst, kann der Einsatz mehrere Tage andauern. Im Bereich der Absturzstelle ist der Vierwaldstättersee rund 180 Meter tief. Nach wie vor unklar ist auch, wie viele Personen mit dem Wagen in der Tiefe versunken sind.