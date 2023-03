Neutralität & Waffen: Behörden stoppen Christoph Blochers Flyer-Flut – SVP tobt

Am Donnerstag stapelten sich bereits 18 Kisten mit je über 2000 Postkarten im Bundeshaus.

Christoph Blochers Neutralitätsbündnis Pro Schweiz flutet das Bundeshaus in diesen Tagen mit Zuschriften für die Ratsmitglieder.

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi regt an, dass die Post beim Sortieren helfen könnte.

Die rechte Organisation Pro Schweiz schickt diese Woche Hunderttausende Postkarten an die Ratsmitglieder.

Waffenlieferungen an die Ukraine hatten diese Woche im Bundeshaus einen schweren Stand – gleich zwei Vorstösse scheiterten im Parlament . Weiterhin gibt es aber Versuche, dem angegriffenen Staat zu helfen . Dagegen wehrt sich in erster Linie die SVP – und die ihr nahestehende Organisation Pro Schweiz.

Um ihrer Position gegen Waffenlieferungen Nachdruck zu verleihen, griff Pro Schweiz zu einem ungewöhnlichen Mittel. Bürgerinnen und Bürger konnten auf Kosten der Organisation Postkarten an National- und Ständeräte schicken. Gemäss Angaben von Pro Schweiz werden so 375’000 Postkarten das Bundeshaus fluten.

18 Kisten: Parlamentsdienste mit Flyer-Flut überfordert

Nun ist das Ganze den Parlamentsdiensten aber zu bunt geworden. In einem Brief an die Ratsmitglieder erklären sie, dass die Karten nicht mehr ausgeliefert werden, wie das der «Leitfaden für Ratsmitglieder» eigentlich vorsieht. Die Karten könnten auf Wunsch abgeholt werden.