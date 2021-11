China – Behörden töten Corgi, weil Besitzerin in Quarantäne musste

Wie CNN berichtet, kam es in der chinesischen Stadt Shangrao zu einem kontroversen Zwischenfall im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung seitens der Behörden. Die Besitzerin eines Corgi-Hundes befand sich in zwangsweiser Covid-Quarantäne in einem Hotel, das keine Hunde erlaubt. Währenddessen betraten zwei Personen in Chemieschutzanzügen ihre Wohnung, die von den Behörden mit der Desinfektion des Wohnblocks beauftragt waren.