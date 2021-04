Steilpass für Fälscher - Behörden warnen davor, Fotos von Impfausweisen zu posten

Fake-Impfpässe auch in Zürich

Im März 2021 tauchten auch in der Schweiz Meldungen zu gefälschten Impfausweisen auf. So wurden in der Stadt Zürich Flyer verteilt, die das Ausstellen von Fake-Impfpässen gegen Bezahlung in Bitcoin versprachen. Die Stadtpolizei Zürich hat daraufhin Ermittlungen gegen die Verfasser eingeleitet und verwies darauf, dass sich auch Käufer von gefälschten Impfdokumenten wegen Urkundenfälschung strafbar machen. «Die Aussteller des Fake-Impfpasses müssten sich als Mittäter verantworten», erklärte Stapo-Sprecher Marc Surber.