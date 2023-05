Klimaaktivisten: Radikalisierung möglich

Klimaktivisten blockieren am 23. Mai beim Kongresszentrum Palexpo in Genf mehrere Privatjets. Der Flugverkehr kam zum Erliegen. (23. Mai 2023)

In Deutschland ermittelt die Justiz gegen die «Letzten Generation» wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Auch in der Schweiz machen Klimaaktivisten mit spektakulären Aktionen regelmässig auf sich aufmerksam. So stürmten am Dienstag in Genf über 100 Klimaaktivisten – darunter Mitglieder von «Extinction Rebellion» – das Rollfeld auf dem Flughafen, um gegen Privatjets zu protestieren. Noch vor Ort wurden 102 Strafbefehle ausgestellt. Wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Nötigung, kassierten die Aktivisten bedingte Geldstrafen – eine Person wurde wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte verurteilt.