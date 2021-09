Hochwasserwarnung - Behörden warnen vor fast vier Meter hoher Sturmflut in Hamburg

Auch in Niedersachsen und Gebiete Nahe der Elbe und der Weser sind betroffen.

In Hamburg droht am Donnerstagabend eine Sturmflut von 3,90 Metern.

Fahrzeuge sind in höher gelegenen Gebieten zu parkieren.

Die Polizei ruft auf, sich nicht in tiefliegenden Gebieten aufzuhalten.

In Hamburg droht eine Sturmflut.

Eine Sturmflut von bis zu 3,90 Metern soll am Donnerstagabend Hamburg treffen, warnt das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH). Das wären 1,75 Meter mehr, als bei einem «normalen Hochwasser» , das durch Ebbe und Flut ausgelöst wird, schreibt «Focus» . Die Sturmflut wird am Elbe-Pegel St. Pauli gegen 19.09 Uhr erwartet.

Die örtliche Polizei und die Feuerwehr warnen gemäss «NDR» besonders, sich nicht am Hafen und in tiefliegenden Gebieten wie der HafenCity und Gebieten nahe der Elbe aufzuhalten. Sie rufen dazu auf, Fahrzeuge in höher gelegene Gebiete zu parkieren.