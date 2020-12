«In Nordeuropa sind die Fälle von Vogelgrippe bei wilden Wasservögeln seit Oktober stark gestiegen und Nutzgeflügel ist jetzt auch betroffen», heisst es in einer Mitteilung des Amts für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen Fürstentum Liechtenstein. Man sensibilisiere die Geflügelhaltenden jetzt, weil wild lebende Zugvögel bald an Schweizer Seen eintreffen werden. Das bestätigt auch Ruedi Zweifel, Direktor des Aviforum, Kompetenzzentrum Geflügel Schweiz. Er sagt: «Momentan sind die Wildvogelzüge im Gang. In den nächsten Tagen werden die Zugvögel an den Schweizer Seen eintreffen.» In der Schweiz seien die Geflügelhalter bereits informiert worden.