Ausgleichskasse Zug: Behörden-Warteschlaufe «ist der helle Wahnsinn» 

1 / 3 Ein Arbeitgeber wartete am Donnerstag über eine Stunde darauf, dass sein Anruf bei der Ausgleichskasse Zug entgegengenommen wird. Google Street View Aus diesem Ausschnitt ist ersichtlich, dass er sein Handy seit rund 40 Minuten bei der Ausgleichskasse klingeln lässt. Besnik Baftija Romana Zimmermann, Direktorin der Ausgleichskasse Zug, nimmt zum Fall Stellung. Ausgleichskasse Zug

Darum gehts Ein Arbeitgeber ärgert sich darüber, dass er über eine Stunde warten musste, als er die Ausgleichskasse Zug anrufen wollte.

Er findet, das sei der «helle Wahnsinn, und hat kein Verständnis dafür».

Die Direktorin der Ausgleichskasse sagt, dass sie den Ärger des Mannes nachvollziehen kann.

Sie empfiehlt, falls vorhanden, die Kontaktpersonen mit Direktnummern anzurufen.

Rund 39 Minuten Wartezeit werden auf dem Handy von Besnik Baftija angezeigt, als er am Donnerstag die Telefonnummer der Zentrale der Ausgleichskasse Zug gewählt hat. Aber es kommt noch schlimmer: «Bei 41 Minuten Wartezeit habe ich aufgelegt. Davor hatte ich bereits weitere 28 Minuten gewartet, dass mein Anruf entgegengenommen wird», sagt Baftija zu 20 Minuten. Insgesamt hörte er sich über eine Stunde lang die Warteschlaufe an, welche die Musik regelmässig unterbricht, um den Anrufer zu informieren, dass man gleich für ihn da sein wird. «Bitte haben Sie einen Moment Geduld», tönt es unendlich in die Ohren des Anrufers.

Dies bringt den Arbeitgeber von acht Personen auf die Palme: «Das ist der helle Wahnsinn und ich habe null Verständnis dafür, dass dies in der Schweiz passiert.» Wie Baftija weiter erklärt, wollte er im Zusammenhang mit den Lohndeklarationen eine Frage stellen, welche etwa zwei Minuten in Anspruch genommen hätte. Es war laut Baftija auch nicht das erste Mal, dass er mit seinen Anrufen nicht durchgekommen war. Er ist der Meinung, dass die einzuzahlenden Beiträge hoch genug sind und die Ausgleichskasse über genügend Personal verfügt, sodass die Anrufe innert akzeptabler Zeit entgegengenommen werden können. Baftija war derart sauer, dass er sich nach den missglückten Anrufversuchen gleich noch per E-Mail an die Ausgleichskasse, die Stadt, den Kanton und die Regierung gewandt hat.

«Wir verzeichnen zurzeit etwa 200 Anrufe pro Tag.» Romana Zimmermann, Direktorin Ausgleichskasse Zug

Von der Stadt erhielt er kurze Zeit später einen Rückruf. «Auch die Ausgleichskasse meldete sich bei mir und der Herr entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten», so Baftija weiter. Als 20 Minuten ebenfalls auf die zentrale Nummer der Ausgleichskasse für eine Stellungnahme anrief, wurde der Anruf rasch entgegengenommen. Zum vorliegenden Fall nimmt Direktorin Romana Zimmermann Stellung: «Wir sind uns bewusst, dass wir ein Dienstleistungsunternehmen sind, und es passiert sonst nicht, dass jemand so lange warten muss, bis der Anruf entgegengenommen wird.» Obwohl diese «lange Wartezeit nicht passieren darf», bittet Zimmermann um Verständnis, weil bei ihrer Stelle gerade Hochsaison herrscht. Dies hat damit zu tun, dass viele Anfragen eingehen, etwa wegen Prämienverbilligungen oder Lohndeklarationen. Zimmermann: «Wir verzeichnen zurzeit etwa 200 Anrufe pro Tag.»

Die Angestellten, welche die Anrufe entgegennehmen, wissen auch, dass diese rasch angenommen werden müssen. Darum will Zimmermann überprüfen lassen, ob ein technischer Defekt vorlag. Ihr Tipp, wenn die Zentrale besetzt sein sollte: «Falls schriftlicher Verkehr vorhanden ist, dann ist eine Kontaktperson auf dem Mail oder im Brief mit der Direktnummer ersichtlich.» Wenn Kunden Direktnummern wählen, wird die Telefonzentrale entlastet und die anderen Anrufer können rascher an die zuständigen Stellen verbunden werden.

Nervst du dich, wenn Anrufe nicht entgegengenommen werden? Ja, diese Unart hat in den letzten Jahren zugenommen und es nervt nur noch, wenn man Firmen oder Behörden anrufen möchte. Ich rufe nicht mehr an, sondern schreibe E-Mails. Nein, das Problem kenne ich nicht.