Beim italienischen Fussball-Erstligisten CFC Genua sind 14 der insgesamt 17 mit dem Coronavirus infizierten Profis erneut positiv getestet worden. Nur bei Federico Marchetti, Mattia Perin und Ivan Radovanovic fielen zwei Covid-19-Tests nacheinander negativ aus. Damit kann das Trio wieder ins Training einsteigen, wie der Verein am Sonntagabend mitteilte. Auch der Schweizer Valon Behrami ist gemäss RTS erneut betroffen.

Ob das Auswirkungen auf seine Ehefrau Lara Gut-Behrami hat, ist nicht bekannt. Nach dem ersten positiven Corona-Test des 35-Jährigen hatte sie in Quarantäne gemusst und bangte darum, beim Ski-Saisonstart in Sölden starten zu können. Am Freitag teilte Swiss-Ski dann zwar mit, dass die Tessinerin drei Mal negativ getestet worden sei und zum Team zurückkehren werde. Inwieweit das erneute positive Testergebnis ihres Mannes einen Einfluss auf diesen Entscheid hat, wird sich zeigen.