Oberramsern SO - Bei Absturz von Kleinflugzeug sterben zwei Insassen

In Oberramsern ist heute Nachmittag ein Flugzeug abgestürzt. Laut der Kantonspolizei waren zwei Männer im Alter von 57 und und 49 Jahren an Bord. Beide starben beim Aufprall in ein Feld. Gestartet war das motorisiete Kleinflugzeug in Grenchen. Die Unfallursache ist noch unbekannt, die Polizei ist vor Ort. Beim Absturz kamen keine weiteren Personen zu Schaden.