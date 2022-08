Wahlumfrage: «Bei Alain Berset spielt der Hollywood-Effekt»

FDP-Nationalrätin Doris Fiala führt es auf die Corona-Politik zurück, für die er als Gesundheitsminister am stärksten in der Verantwortung gewesen sei. Tatsächlich beurteilen 75 Prozent der Umfrageteilnehmenden die Covid-Politik in der Schweiz als gut oder eher gut. Im Bild: Medienkonferenz im Frühling 2020.