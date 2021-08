Self-Scanning - Bei Aldi kannst du jetzt mit dem Handy einkaufen 

Die Bezahlmethode «Scan & Go» wird vorerst in 17 Pilotfilialen in der Nordwestschweiz eingeführt.

Heute hat Aldi-Schweiz-Chef Jérôme Meyer das neue System in der Filiale in Duggingen BL vorgestellt.

Kunden können ihren Einkauf per Handy scannen und die Ware gleich in der Einkaufstasche verstauen.

Mit dem Handy das Preisschild scannen, in die Einkaufstasche legen und ohne Anstehen an der Kasse bezahlen: So funktioniert das neue Bezahlsystem «Scan &Go» von Aldi Suisse. Ab Samstag, 24. August, wird das System in 17 Testfilialen eingeführt.