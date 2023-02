Basel: Kanton Basel-Stadt verkauft Messer auf Ricardo

«Die Gantbeamtung haltet sich in erster Linie an ihren Auftrag, verschuldete Hinterlassenschaften in Geld umzuwandeln», sagt Patrik Müller-Arenja, Vorstand der Aufsichtsbehörde, gegenüber 20 Minuten. Dabei werde in erster Linie, wie in diesem Fall, das Waffengesetz berücksichtigt.