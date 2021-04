Amazon-Mitarbeiter wollen Gewerkschaft gründen

Amazons Entschuldigung kommt zu einer Zeit, die einen Wendepunkt für die organisierte Arbeiterschaft in den USA markieren könnte, wie Reuters schreibt. So wollen sich Arbeiterinnen und Arbeiter des Milliarden-Konzerns in Alabama zur ersten gewerkschaftlich organisierten Einrichtung von Amazon in den Vereinigten Staaten zusammenschliessen. Amazon versuchte lange Zeit, seine mehr als 800’000 Angestellten in den USA zu entmutigen, eine Gewerkschaft zu gründen, die sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzt.