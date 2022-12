Anne Heche stand bei tödlichem Autounfall nicht unter Drogeneinfluss

Am 5. August krachte die 53-Jährige mit ihrem Mini Cooper in ein Haus, worauf das Gebäude sowie ihr Wagen Feuer fing. Nach wenigen Tagen im Spital und im Koma starb Heche an ihrer «anoxischen Hirnverletzung».

Zwar wurden Cannabinoide in ihrem Urin gefunden, aber «nicht im Einlieferungsblut nachgewiesen und stehen im Einklang mit einer vorherigen Einnahme, aber nicht zum Zeitpunkt des Unfalls». Ebenso ergaben Tests, dass die 53-Jährige Kokain konsumiert hatte. Laut der Gerichtsmediziner habe Heche die Drogen allerdings Tage vorher zu sich genommen. «Das Blut bei der Krankenhauseinweisung zeigte das Vorhandensein von Benzoylecgonin, dem inaktiven Metaboliten von Kokain, was bedeutet, dass sie in der Vergangenheit, aber nicht kurz vor dem Aufprall Kokain konsumiert hat», so der zuständige Pathologe.