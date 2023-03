St. Gallen: Betrüger erbeuten mit Schockanrufen 100'000 Franken

Knapp 100’000 Franken in einer Woche

Am Donnerstag hat eine 89-jährige Frau in Goldach SG über 28'000 Franken in Bargeld und Gold übergeben. Am Mittwoch hat eine 52-jährige Frau in der Stadt St. Gallen 40'000 Franken in bar übergeben. Am Dienstag hat eine 58-jährige Frau in Thal SG über 21'000 Franken an verschiedene Konten überwiesen. Somit gingen bloss in einer Woche knapp 100’000 Franken in die Hände der Betrüger.