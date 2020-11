Flawil SG, 12.11.2020: Am Donnerstagnachmittag kam es in Flawil an der Kreuzung der Badstrasse und der Magdenauerstrasse zu einer heftigen Kollision zwischen zwei Autos. Eine 46-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto in Richtung Magdenau, während eine 34-jährige Frau auf der Badstrasse unterwegs war. Bei der Kreuzung mit der Magdenauerstrasse kollidierte ihr Auto frontal mit dem Auto der von rechts kommenden 46-Jährigen, das sich wegen der Wucht des Aufpralls überschlug und auf dem Dach landete.

Kurz vor 9 Uhr geriet am Montagmorgen neben einer Liegenschaft an der Alpenstrasse in Amriswil TG ein Auto auf einem Anhänger in Brand. Die Feuerwehr Amriswil war rasch vor Ort und löschte den Brand, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Nach ersten Erkenntnissen kam es während Arbeiten am Fahrzeug zum Brandausbruch. Die genaue Ursache ist Gegenstand der laufenden Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau.