Bei attraktiven Lehrern machen Schüler eher Hausaufgaben

Hattest du bei den attraktiven Lehrpersonen bessere Noten ? Laut einer neuen Studie hängt dies damit zusammen, dass Schülerinnen und Schüler sich in ihrer Schulleistung vom Äusseren der Lehrkraft beeinflussen lassen. Zu dieser Erkenntnis gelangten Forschende der Universität Suceava in Rumänien. Dabei wurde hauptsächlich ein bestimmtes Erscheinungsmerkmal analysiert: die Kleidung.

So wurde die Studie durchgeführt

Bereits frühere Untersuchungen der Uni zeigten, dass physische Attraktivität mit Kompetenz in Zusammenhang gebracht wird. Darüber hinaus wurden Gesichts- und Stimmattraktivität als Einflussfaktoren von wirtschaftlichen Entscheidungen definiert. Nun wollten die Forschenden herausfinden, wie die Kleidung zusätzlich zu den erwähnten Attraktivitätsmerkmalen auf Schülerinnen und Schüler wirkt.

So wirken attraktive Lehrkräfte

Die Resultate zeigten signifikante Unterschiede in der Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Alter, die Persönlichkeit und Unterrichtsfähigkeit der Lehrperson. Auch die zu erwartenden Noten und die Bereitschaft für Schulaktivitäten fielen je nach Bild unterschiedlich aus.

Die Schülerinnen und Schüler waren bei der attraktiver wahrgenommenen Lehrperson gewillter, mehr Hausaufgaben zu machen, in der Klasse besser zuzuhören und nach der Schule länger zu bleiben für zusätzliche Kurse. Die Forschenden schreiben ausserdem, dass die attraktivere Lehrperson häufiger als sympathisch und kompetenter eingestuft wurde. Weiter wurde die Fachkraft beim attraktiven Bild rund zehn Jahre jünger eingeschätzt.

Auch zur Kleidung selber liessen sich Rückschlüsse ziehen: «Der Zweck der Studie bestand zwar nicht darin, die Kleidung kategorisch aufzuteilen. Es zeigt sich jedoch, dass das attraktive Foto der formellen Businesskleidung entsprach, während das unattraktivere eher einen Casual Look aufwies», so die Forschenden.

Was heisst das für Lehrpersonen?

Die Studie erklärt nicht abschliessend, weshalb welche Kleidung von den Schülerinnen und Schülern als attraktiv eingestuft werde. Die beiden vorbestimmten Fotos der Lehrperson seien in einer separaten Evaluation in ihrem Attraktivitätslevel eingestuft worden. In Zukunft wolle man aber weitere Aspekte erforschen rund um die Attraktivität von Lehrpersonen, inklusive Geschlecht und Unterrichtsstil.