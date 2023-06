Basel: «Glücksfund» aus dem Mittelalter – aber ein wichtiger Teil fehlt

2018 wurde beim Umbau des Spiegelhofs eine Keramikfigur eines Ritters gefunden, der vermutlich auch mal auf einem Tonpferd gesessen hat. So hätte der Reiter des aktuellen Fundes, des Pferdes, aussehen können. Durch das Loch im Ritter hätten Kinder Holzlanzen gesteckt und so Turnierkämpfe nachgespielt.

Bei einer Grabung in der Rebgasse im Kleinbasel wurde eine Keramikfigur eines Pferdes geborgen. Auf ihm habe womöglich auch noch ein Ritter gesessen, so die Archäologen. Von ihm fehlt jedoch abgesehen von seinen Beinen jede Spur.

Bei den aktuellen Rettungsgrabungen an der Rebgasse in Basel, ausgelöst durch den Ausbau der Fernwärme, entdeckten Archäologinnen und Archäologen eine Keramikfigur eines Pferdes. Von dessen Reiter, der wohl mal auf dem Tier gesessen ist, sind nur noch die Beine vorhanden. Das Pferd aus Ton stammt wahrscheinlich aus der Zeit um das Jahr 1500. Die archäologische Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt teilte Bilder des Funds auf Facebook.

Laut Ausgrabungsleiter Simon Graber werden gleich mehrere Fragestellungen bei dieser spezifischen Grabung im Kleinbasel untersucht werden. Beispielsweise wurde in der Nähe der Rebgasse ein spätrömischer Festungsbau im Kleinbasel vermutet. Davon habe man bereits einen Umfassungsgraben an der Riehentorstrasse entdeckt. Dieser habe womöglich das Gebiet zu militärischen Zwecken abgesteckt und markiert. Daneben gebe es auch ein frühmittelalterliches Gräberfeld in der Umgebung der Grabung. Das Rössli aus Ton gehöre jedoch zu einer spätmittelalterlichen Bebauung. «Aus dieser Zeit kann man noch immer einige Häuser im Stadtbild im Kleinbasel sehen», erklärt Graber.

Die Archäologen hatten Glück, dass sie das Pferd gefunden haben

«Das Pferd war wahrscheinlich ein Kinderspielzeug», führt der Ausgrabungsleiter aus. Auf dem Pferd habe ein Ritter aus Ton gesessen. Durch ein Loch in der Figur haben Kinder laut der Interpretation der Archäologen kleine Holzlanzen stecken können. «So spielten Kinder etwa Turnierkämpfe nach», so Graber.

Ein passendes Gegenstück haben Archäologinnen und Archäologen bereits in der Vergangenheit gefunden. Bei Ausgrabungen beim Umbau des Spiegelhofs im Jahr 2018 stiessen die Forschenden auf einen Ritter in den mittelalterlichen Schichten. Ihm fehlte wiederum sein treues Pferd.

Der Ritter und das neuentdeckte Pferd aus Ton gehörten aber nicht per se zusammen, erklärt Graber. Obwohl nicht einzigartig, sei der Fund «speziell» und «relativ selten», so Graber. «Das klassische Fundstück bei Grabungen in diesen Schichten sind Ofenkacheln und kaputtes Geschirr. Solche keramischen Abfälle wurden etwa, wie auch in der Rebgasse, zur Ebnung des Unterbodens eines Hauses verwendet», erklärt Graber, «aber wenn Archäologen Glück haben, dann versteckt sich auch ein Spielzeug unter diesen Keramikabfällen.»